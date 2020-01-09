Владивосток, , 07:28 — REGNUM Учёные, наблюдающие за поведением животных, выпущенных из «китовой тюрьмы», отметили разные предпочтения у косаток и белух в выборе места «зимовки», рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВНИРО.

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После продолжительного нахождения в неволе выпущенные в Охотское море косатки с наступлением холодов мигрировали на юг, тогда как белухи направились к Шантарским островам, к местам их традиционного обитания в это время года. Фиксирующиеся с помощью спутниковых систем местоположения косаток отмечают их значительное перемещение к югу — одна из них уже находится южнее острова Хоккайдо, другая — в районе острова Парамушир. Белух отмечают также возле Находки и Владивостока.

«Видео с белухами, которые к нам приходят, свидетельствует о том, что их поведение аналогично поведению диких сородичей. Они передвигаются группами и самостоятельно охотятся», — сообщил пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.

Как сообщало ИА REGNUM, белухи, выпущенные из «китовой тюрьмы» в бухту Успения в Охотском море, быстро адаптировались в естественной природной среде.