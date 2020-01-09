Хабаровск, , 06:48 — REGNUM Самолёты авиакомпании «Хабаровские авиалинии» будут носить имена пилотов, погибших в авиакатастрофе над селом Нелькан в Хабаровском крае в ноябре 2017 года.

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Такое решение принято руководством компании «Хабаровские авиалинии», пишет ИА Хабаровский край сегодня. 15 ноября 2017 года при заходе на посадку в аэропорту села Нелькан Аяно-Майского района потерпел крушение самолёт Л-410 «Хабаровских авиалиний». Выжить удалось только трёхлетней девочке — её своим телом прикрыла учительница местной школы Ольга Лапонникова. По просьбе селян президент России Владимир Путин посмертно наградил учительницу медалью «За спасение погибавших».

В авиакатастрофе погибли все пассажиры, а также командир воздушного судна Игорь Шумаков и второй пилот Александр Зуев. В ходе расследования авиапроисшествия было установлено, что вины лётчиков в случившемся нет. Напротив, пилоты, как выяснила комиссия, сделали всё возможное, чтобы хоть как-то выправить непредсказуемую ситуацию. Но им не хватило времени.

Теперь два самолёта компании будут носить имена лётчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2017 года самолёт «Хабаровских авиалиний», заходя на посадку, завалился на бок, а затем совершил жёсткую посадку. Выжила только трёхлетняя девочка.