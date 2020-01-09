Петропавловск-Камчатский, 9 января 2020, 05:00 — REGNUM На Рождество, 7 января в Петропавловске-Камчатском зазвучал благовест Морского собора и первый удар колокола совершили архиепископ Феодор (Малаханов) и губернатор Камчатки Владимир Илюхин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в камчатской епархии.
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Архиепископ и губернатор возглавили крестный ход от Морского собора до центра столицы Камчатки. В рождественском шествии участвовали более трёх тысяч человек, много было военных.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года один из православных храмов на Камчатке украсил колокол, на котором высечено имя губернатора региона Владимира Илюхина.