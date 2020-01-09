Владивосток, , 04:26 — REGNUM Прошедшей ночью, 9 января, дорожные службы Владивостока очищали от снега межквартальные проезды, подъезды и подходы к социально-значимым объектам, медицинским и учебным учреждениям. Собранный снег вывозили за город на специально отведённые площадки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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В течение ночи из центральных районов Владивостока — улицы Светланской и Океанского проспекта было вывезено 250 КамАЗов — это порядка 2,5 тыс. кубометров снега.

Также в городской администрации отметили, что убирается снег с помощью тракторов-щеток, автогрейдеров, машин с отвалами, малой коммунальной техники, а также вручную. Ведутся постоянные обработки сложных участков противогололёдными материалами.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на Рождество во Владивостоке выпал сильнейший снег, который буквально сковал город.