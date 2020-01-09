Ханты-Мансийск, , 00:57 — REGNUM В Югре с января 2020 года в розничной торговле было выявлено 1 747 единиц бестабачной никотинсодержащей продукции, на которую не были представлены соответствующие документы. Вся указанная продукция изъята из оборота, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по ХМАО.

Были изъяты никотиновые пэки LYFT производства Швеции, леденцы с никотином NZT российской фабрики «ГлавТабак», а также карамель с содержанием никотина HOOK.

Кроме того, изъяты многочисленные жевательные смеси отечественного производства. Одна из них носит красноречивое название «Самоубийца».

По результатам проведённых мероприятий возбуждено восемь дел об административных правонарушениях по нескольким статьям. Управление Роспотребнадзора по ХМАО предупреждает об опасности употребления никотиновых сосательных и жевательных смесей, а также призывает югорчан сообщать о фактах реализации данной продукции.

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