Тегеран, , 23:30 — REGNUM Правительство Ирана объявило 9 января днем государственного траура по жертвам авиакастрофы украинского самолета Boeing 737 и по погибшим в результате давки во время церемонии погребения, убитого военными США, иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом 8 января сообщил представитель правительства Ирана Али Рабийи в социальной сети Twitter.

«Выражая соболезнования семьям наших соотечественников, погибших в провинции Керман во время участия в церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани и в авиакатастрофе сегодня утром, правительство объявило 9 января днём национального траура», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января число жертв давки во время церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани составило 56 человек. Порядка 200 людей получили ранения. Также, 8 января в результате крушения авиалайнера Boeing 737, принадлежащего «Международным авиалиниям Украины», погибли, по предварительным данным, 177 человек.

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