Королевство Бельгия, , 21:52 — REGNUM Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) рекомендовало прекратить коммерческие полеты над территорией Ирака, сообщает 8 января РИА Новости.

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing 737 разбился спустя короткое время после взлета из международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. В авиакатастрофе погибли 167 пассажиров и весь экипаж. Причина крушения самолета устанавливается.

Ранее авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») сообщила, что изменит маршруты полетов трех своих рейсов в связи с военным обострением на Ближнем Востоке и рекомендацией Росавиации избегать воздушного пространства Ирана и Ирака. Изменения коснутся рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Читайте также: Никто не выжил: в Иране разбился украинский самолет — последние новости