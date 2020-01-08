Красногорск, , 19:43 — REGNUM Главное управление МЧС России по Московской области предупредили жителей Москвы и Московской области о неблагоприятных погодных условиях в ночь на 9 января в связи с смешанными осадками и гололедицей на дорогах. Об этом 8 января сообщается на сайте ведомства.

«С 00 часов до 11 часов 09 января по Московской области ожидаются смешанные осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют жителям воздержаться от прогулок и езды на автомобиле. В случае, если это невозможно, то соблюдать меры безопасности: избегать нахождения под деревьями и шаткими конструкциями, пешеходам передвигаться по кромке снега, а автомобилистам соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве погода в январе будет теплой, температура будет превышать норму на три — четыре градуса. Он предупреждал, что с середины этой недели жителей столицы будут ждать легкие морозы и обильные осадки, после чего в Москву придет волна потепления.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптик рассказал о погоде в Москве в январе