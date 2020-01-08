Санкт-Петербург, , 18:54 — REGNUM Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») изменит маршруты полетов трех своих рейсов в связи с военным обострением на Ближнем Востоке и рекомендацией Росавиации избегать воздушного пространства Ирана и Ирака. Изменения коснутся рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Самолет авиакомпании «Россия» Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, в связи с изменениями полетное время рейса FV-5883 из московского аэропорта «Внуково» в Гоа (Индия) увеличится на 16 минут.

Полетное время рейса FV-5659 Санкт-Петербург — Шаржда (ОАЭ), который вылетит 9 января, придется увеличить на 1 час 42 минуты, вместо обычных 5 часов 37 минут. Самолету придется выполнить посадку для дозаправки в Сочи.

Также удлинится полетное время рейса FV-5661 Екатеринбург — Шарджа (ОАЭ) за 9 января. Вместо стандартных 4 часов 53 минут в полете самолет проведет 6 часов 14 минут.

Напомним, рекомендации Росавиации по ограничению использования воздушного пространства выпущены в связи с обострением военно-политической ситуации в регионе.

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Одновременно авиакомпания «Россия» высказала соболезнования коллективу авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в связи с катастрофой ее самолета Boeing 737, летевшего из Тегерана в Киев. В российской авиакомпании высказали глубокое сочувствие и моральную поддержку семьям и родственникам погибших.

Напомним, по данным МИД Украины, на борту самолёта находилось 176 человек, в том числе 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, десять граждан Швеции, четыре гражданина Афганистана, и по три гражданина ФРГ и Великобритании.

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