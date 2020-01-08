Минск, , 17:42 — REGNUM Александр Лукашенко 3 января открыл XVI Рождественский международный турнир любителей хоккея и республиканские соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба», сообщала пресс-служба президента Белоруссии. На церемонии открытия он заявил: «В эти новогодние, праздничные дни Минск буквально живет и дышит звездным хоккеем».

Государственные СМИ в своих сообщениях были ещё более восторженными, сообщая, что к хоккейным соревнованиям приковано внимание «всей страны», и даже зарубежья. На самом деле Минск почти не заметил этого мероприятия.

Во время проведения мероприятия родители школьников сообщали о «загонах» на трибуны. В социальных сетях публиковались пришедшие учителям разнарядки от чиновников — сколько «болельщиков» какое учебное заведение должно выставить.

Одна из гимназий Минска получила план по отправке 13 учащихся. Удалось ли выполнить план по «загону» — не известно. Школьники в это время были на зимних каникулах.

Многие телезрители обратили внимание, что «болельщики» были рассажены на трибунах группами. Они не только рассаживались обособленно, но и были одинаково экипированы.

«Загонам» на мероприятия с участием Лукашенко регулярно подвергаются не только учащиеся, но и взрослые и государственных организаций, а также формально негосударственных «общественных» объединений и профсоюзов. Организаторами «Рождественского турнира» являются «Президентский спортивный клуб» (возглавляет Дмитрий Лукашенко), «Федерация хоккея Белоруссии», министерство спорта и туризма, Мингорисполком.

Недавно, в ноябре 2019 года, «загонам» на избирательные участки подвергли студентов и военнослужащих. Сейчас в Белоруссии идёт кампания по принуждению к подписке на государственные СМИ.