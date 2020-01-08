Берлин, , 17:23 — REGNUM Немецкая авиакомпания Lufthansa планирует возобновить рейсы в столицу Ирана Тегеран с 9 января. Об этом 8 января сообщает издание Welt со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что концерн сохранит авиасообщение с Ближним Востоком и будет обслуживать рейсы, курсирующие по Ираку и Ирану.

Напомним, ранее Lufthansa отменила один рейс, запланированный на среду, 8 января, из Франкфурта в столицу Ирана Тегеран. В пресс-службе авиакомпании отметили, что это было сделано «в качестве меры предосторожности» из-за текущей ситуации в регионе.

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