Вентспилс, Латвия, , 16:59 — REGNUM С сегодняшнего дня банки Латвии перестали обслуживать счета мэра Вентспилса Айвара Лемберга и связанных с ним организаций, написал портал LSM.

Мэр Вентспилса Айвар Лемберг, а также связанные с ним агентства развития Вентспилса, Латвийская ассоциация транзита, Ассоциация развития бизнеса и порт Вентспилса были включены США в список санкций Магницкого 9 декабря прошлого года. После того, как Айвар Лемберг вышел из Совета порта Вентспилса, а правительство Латвии взяло этот актив под свой контроль порт был вычеркнут из списка санкций. По словам министра сообщений Талиса Линкайтса последствия введённых санкций стали для транзитной отрасли страны тяжелыми и ощущаются по сей день. В том числе, санкции США сказались и на работе Рижского порта.

Теперь согласно инструкции Комиссии по делам финансов и капитала (ФКТК) у Айвара Лемберга может остаться один счёт для удовлетворения его жизненных потребностей: получения пенсии, пособий, для уплаты налогов и других жизненно важных платежей. По словам председателя ФКТК Санты Пургайле банк сам будет тщательно контролировать и определять лимиты таких платежей для Айвара Лемберга.