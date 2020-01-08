Рига, , 16:48 — REGNUM В прошлом году врачам Рижской Восточной клинической больницы удалось провести уникальную операцию по восстановлению трахеи пациенту, написал портал NRA.

Операция длилась 9 часов, пациентом стал 51 летний мужчина лишенный возможности дышать самостоятельно. Операция прошла успешно. Месяц понадобился врачам клиники, чтобы стабилизировать состояние больного. В итоге он смог восстановить возможность дышать самостоятельно и существенно улучшить своё качество жизни. Перед Новым годом пациент был выписан из больницы на домашний уход.