Москва, , 15:27 — REGNUM Информацию о своём возвращении в шоу-бизнес опроверг певец и музыкант Андрей Губин. Об этом 8 января сам Губин сообщил в интервью «Экспресс-газете».

О триумфальном возвращении кумира 90-х написал ранее в своём Instagram саундпродюсер певца Тарас Ващишин. Он разместил совместное фото с певцом и подписал, что скоро состоится возвращение певца. Его заявление вызвало большой ажиотаж среди поклонников творчества Губина, а также среди продюсеров и других деятелей шоу-бизнеса, которые стали предлагать певцу сотрудничество.

Все слухи о его возвращении на сцену Губин назвал «чушью» и заявил, что на сцену возвращаться не планирует. Певец пояснил, что не знает, зачем Ващишин ввёл всех в заблуждение.

В настоящее время певец и музыкант ведёт жизнь затворника, по его признанию и по свидетельствам близких ему людей, он страдает тяжёлым заболеванием заболеванием и из-за этого старается избегать внимания публики. В настоящее время певец живёт в Уфе на средства, заработанные в прошлом концертной деятельностью.

Ранее ИА REGNUM сообщало о тяжелом заболевании музыканта, кумира 90-х, Андрея Губина.

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