Пермь, , 15:05 — REGNUM В Перми в главном ледовом городке «Легенды древней Пармы», расположенном на эспланаде, прошла специальная рождественская программа. Ее участниками и гостями стали 35 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В центре краевой столицы 7 января можно было сыграть в рождественские игры и забавы, на эспланаде работало подворье Деда Мороза. Поздравления звучали от служителей церкви, чиновников, местных артистов и творческих коллективов.

Днем 7 января на эспланаде стартовал Рождественский турнир Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж», а вечером состоялся финал II фестиваля огненных театров «Кубок огня — 2020». В течение новогодних каникул свое мастерство продемонстрировали девять огненных театров из Екатеринбурга, Магнитогорска, Кирова, Пермского края. Победителями в трех номинациях стали два пермских театра и один екатеринбургский.