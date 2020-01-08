Канберра, , 14:51 — REGNUM Американская музыкальная группа Metallica пожертвует более $500 тысяч организациям, которые борются с пожаром на юго-востоке Австралии. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

Музыканты группа Metallica выпустили заявление, в котором призвали поддержать пожарные организации в Австралии. Сами музыканта пообещали направить не менее $500 тысяч двум организациям добровольной пожарной охраны в Австралии — NSW RFS и Country Fire Authority.

Напомним, с сентября 2019 года на юго-восток Австралии продолжаются лесные пожары. В результате распространения пожаров погибло не менее 25 человек, а также было разрушено более 2000 жилых домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 января в столице Австралии Канберре из-за сильного дыма от лесных пожаров были закрыты детские сады, школы и некоторые государственные учреждения.

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