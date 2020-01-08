Москва, , 14:43 — REGNUM Российская авиакомпания S7 Airlines изменит маршруты рейсов, проходящих над Ираном и Ираком, заявил представитель компании 8 января РИА Новости.

Ранее в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) рекомендовали российским авиаперевозчикам изменить маршруты рейсов, проходящих в воздушном пространстве Ирана и Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.

В S7 Airlines рассказали, что введённые ограничения затрагивают только один маршрут авиакомпании (Новосибирск — Дубай), который будет скорректирован. Следующий рейс S7 Airlines Новосибирск — Дубай запланирован на 10 января.

Напомним, рекомендации Росавиации по ограничению использования воздушного пространства были выпущены в связи с обострением военно-политической ситуации в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум американским базам на территории Ирака. В военном формировании отметили, что эта атака стала ответом на убийство вооружёнными силами США иранского генерала Касима Сулеймани.

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