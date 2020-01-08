Горно-Алтайск, , 12:40 — REGNUM В Республике Алтай продолжаются рейды по пресечению продажи бестабачной никотиносодержащей продукции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

«За праздничные выходные проверено 90 магазинов и 6 объектов общественного питания. Опасной продукции на реализации не установлено», — отметили в управлении.

Параллельно специалисты проверили соблюдение норм при продаже пищевой продукции.

Напомним, ранее члены Общественного совета при управлении приняли обращение к предпринимателям, призвав отказаться от продажи снюсов. Как сообщало ИА REGNUM, они назвали преступлением получение прибыли за счёт подрыва здоровья детей.

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