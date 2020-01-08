Калуга, 8 января 2020, 11:59 — REGNUM В праздник Рождества Христова 7 января 2020 года состоялась передача городу Калуге «Хрустальной снежинки» — символа всероссийского проекта «Новогодняя столица России», сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации городской управы Калуги.
Передача регалии делегации калужан проходила в Рязани, новогодней столице 2019 года. Символ новогодней столицы России 2020 года калужанам вручили на Лыбедском бульваре.
Для гостей из Калуги рязанцы провели экскурсию. Делегация посетила Рязанский кремль, прогулялась по Новогодней деревне и посетила резиденцию Деда Мороза.
С 2012 года участниками федерального проекта «Новогодняя столица России» успели побывать города Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула и Рязань. Калуга стала девятой новогодней столицей России.
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