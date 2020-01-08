Калуга, , 11:59 — REGNUM В праздник Рождества Христова 7 января 2020 года состоялась передача городу Калуге «Хрустальной снежинки» — символа всероссийского проекта «Новогодняя столица России», сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации городской управы Калуги.

7 января 2020 года в Рязани состоялась передача городу Калуге «Хрустальной снежинки» — символа всероссийского проекта «Новогодняя столица России» Kaluga-gov.ru

Передача регалии делегации калужан проходила в Рязани, новогодней столице 2019 года. Символ новогодней столицы России 2020 года калужанам вручили на Лыбедском бульваре.

«Дорогие рязанцы! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Дай Бог вам здоровья и счастья! Приезжайте в Калугу!», — приветствовал присутствующих городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

«Мы безумно рады принять этот прекрасный символ новогодней столицы России. Теперь мы будем, так же как и вы, целый год готовиться. Огромное количество мероприятий вас ждет, мы всех приглашаем в гости», — отметил, приняв «Хрустальную снежинку», заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов.

Для гостей из Калуги рязанцы провели экскурсию. Делегация посетила Рязанский кремль, прогулялась по Новогодней деревне и посетила резиденцию Деда Мороза.

С 2012 года участниками федерального проекта «Новогодняя столица России» успели побывать города Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула и Рязань. Калуга стала девятой новогодней столицей России.

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