Петропавловск-Камчатский, , 12:03 — REGNUM Грузопассажирское судно «Василий Завойко» начнёт курсировать между островом Пармушир (Северные Курилы) и Камчаткой.

Как сообщает ИА «Камчатское время», теплоход одновременно сможет перевозить 34 пассажиров и 150 тонн груза и заменит на данном маршруте теплоход «Гипанис», которому будет проведён плановый ремонт, после чего судно в апреле также вернётся на линию.

Также уточняется, что теплоход «Василий Завойко» будет выходить из Петропавловска-Камчатского до Северо-Курильска по вторникам, в рейсы в обратном направлении будут совершаться по средам. Время в пути составит 20 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января стало известно, что на Ямале на 30% подешевеют вертолётные перевозки в отдалённые посёлки.