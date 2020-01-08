Москва, , 11:46 — REGNUM Единственным юридически значимым итогом результата поверки бытовых счетчиков и других измерительных средств станет запись в реестре Росстандарта. Об этом 8 января сообщает со ссылкой на ведомство «Российская газета».

Также сообщается, что теперь бумажные свидетельства проведенной проверки будут оформляться только по желанию владельца прибора.

Кроме этого, в Росстандарте рассказали, что специалистом после поверки прибора по месту его нахождения необходимо будет в течение суток внести данные об этом в реестр ФГИС «Аршин» (ведомственная система, имеющая открытый доступ). При этом владелец счетчика может получить доступ к результатам поверки в разделе системы «Сведения о результатах поверки средств измерений», с помощью заводского номера счетчика.

Кроме того, чтобы узнать дате следующей поверки определенного измерительного прибора, владелец также может ссылаться на запись в реестре.

В Росстандарте считают, что новые правила поверки позволят снизить риск мошенничеств в этой сфере, когда гражданам России навязывается поверка или замена измерительного прибора под предлогом требования законодательства и истечения срока использования, и для борьбы с недобросовестными организациями.

«Альтернативное «хождение» бумажных свидетельств порождает фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск документов-подделок», — заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Помимо этого, он добавил, что, по его мнению, исключить такого рода мошенническую и недобросовестную деятельность позволит только однозначная электронная фиксация поверки и утверждения типов средств измерений.

Отметим, норма о приоритете электронной фиксации результатов поверки измерительных приборов вступит в силу в конце сентября 2020 года.