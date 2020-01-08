Курган, , 10:12 — REGNUM Жители Кургана обратились к властям с просьбой заасфальтировать 427 метров дороги в отдалённом посёлке. Предложение опубликовано на сайте «Инициативы Зауралья».

Требуется заасфальтировать участок дороги, соединяющий садовое товарищество «ЖБИ-2» с посёлком Керамзитным. Отмечается, что в садоводстве круглый год проживают семьи с детьми. А дороги, чтобы выбраться до магазина, больницы, школы, нет.

«Даже внедорожник в период таяния снега проехать не может», — пишут авторы инициативы.

Просьба была опубликована на сайте 1 января. За это время набрала 33 голоса «за», и два голоса «против». Чтобы инициатива была взята в работу властей, необходимо набрать 200 голосов.