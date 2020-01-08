Томск, , 06:07 — REGNUM Итоги 2019 года в Томской области подвёл политолог Сергей Шпагин. По его словам, в ушедшем году в Томской области, в отличие от Москвы, не было крупных избирательных кампаний и связанных с ними судебных процессов. Однако один суд все же ненадолго привлек всеобщее внимание.

«В конце года завершился длительный процесс по делу бывшего начальника УМВД по Томской области генерала Игоря Митрофанова. Суд признал его вину в совершении корыстных преступлений, но приговорил лишь к штрафу в 6,4 млн руб. и восьми годам лишения свободы условно. Это крайне необычно, поскольку по традиции условные наказания применяются только к небольшим срокам заключения. Таким образом, судебная система вновь признала существование привилегий у сословия силовиков, которые либо отбывают наказания в безопасных условиях, либо вовсе освобождаются от лишения свободы», — подчеркнул Сергей Шпагин.

Он также обратил внимание на то, что в 2019 году ушли из жизни немало известных в Томске и области людей:

«Среди многочисленных потерь этого года я бы особенно отметил три, значимые для меня лично. Во-первых, это создатель движения «Томские общаги», общественный активист и политический блогер Ирина Байгулова. Во-вторых, замечательный томский журналист, в прошлом — политический обозреватель газеты «Томские новости» Александр Красноперов. И, в-третьих, основатель томской школы исследователей высшего образования, ученый-историк, профессор ТГУ Сергей Фоминых, у которого мне довелось учиться. Без этих людей общественная и научная жизнь нашей области, несомненно, стала беднее».

Как сообщало ИА REGNUM, также одним из значимых событий в Томской области в 2019 году политолог Сергей Шпагин назвал последствия так называемой «мусорной реформы».

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