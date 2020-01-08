Тюмень, , 00:03 — REGNUM В Тюменской области не осталось детских домов. Сироты, оставшиеся без попечения родителей воспитываются в замещающих семьях, сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на региональный департамент социального развития.

А именно более трёх тысяч семей воспитывает 96% социальных сирот. Шесть организаций помогают в устройстве детей в семьи.

В регионе с 2015 года работает программа сопровождения замещающих семей. Её эффективность в 2019 году положительно отмечена Министерством просвещения России.