Москва, , 20:33 — REGNUM Депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия») сообщила, что выбрала неправильную тактику во время скандала с выходом фильма Алексея Учителя «Матильда», так как политика — это более тонкая материя, чем прокурорская деятельность. Об этом 7 января она заявила в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Я думаю по-прокурорски, но это неправильно в политике. Политика — это тонкая материя. Нужно понимать: чтобы достигать целей в политике, не всегда надо говорить очевидные вещи прямо в лоб. Нужно достигать цель творческим путем», — отметила Поклонсая.

Депутат подчеркнула, что на тот момент она допустила ошибку, смешав личное отношение к фильму и политическую деятельность. По прошествии времени для нее стало очевидным, что «есть вещи, которые не нужно транслировать», особенно это касается «духовных вещей, которые нужно беречь».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, несмотря на попытки Поклонской не допустить фильм в прокат, премьера «Матильды» прошла 25 октября 2017 года. Скандал вокруг выхода ленты разгорелся после того, как Поклонская и православные активисты заявили о том, что кинематографический образ царя Николая II, который к этому времени был канонизирован РПЦ, не соответствует действительности.

Читайте ранее в этом сюжете: Кассовые сборы российских фильмов в 2019 году составили 12,3 млрд рублей