Ростов-на-Дону, , 16:27 — REGNUM Тысячи горожан встретили Рождество в действующих храмах Ростова-на-Дону. В городе-миллионнике открыто 56 церквей, где прошли праздничные богослужения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Перед началом богослужения с праздником собравшихся поздравил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября 2019 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил ростовский собор Рождества Пресвятой Богородицы, реконструкция которого длилась восемь лет.