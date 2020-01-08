Москва, 8 января 2020, 03:00 — REGNUM

Война. Хроника 1941-1945 гг.
Война. Хроника 1941-1945 гг.
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 8 января: Красная армия наступает на всём фронте.

8 января 1942 года Красная армия перешла в наступление на всём советско-германском фронте.

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