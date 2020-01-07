Москва, , 16:17 — REGNUM В России в рождественских богослужениях приняли участие порядка 2,3 млн верующих. Об этом 7 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Торжественные богослужения в храмах, церквях и монастырях прошли в 5,7 тыс. городов и населенных пунктах РФ», — отметила Волк.

Представитель МВД подчеркнула, что безопасность в российских городах и населенных пунктах обеспечивали почти 45,9 тыс. сотрудников правоохранительных органов и Госавтоинспекции, так же к патрулированию и охране порядка были привлечены «представители общественных формирований, добровольных народных дружин и работники частных охранных организаций».

В МВД заявили, что нарушения общественного порядка во время богослужений в честь Рождества Христова не зафиксированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 156 православных храмах и монастырях калужской митрополии, в ночь с 6 на 7 января 2020 года состоялись богослужения, посвящённые празднованию Рождества Христова. В праздничных мероприятиях приняли участие около 20 400 человек.

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