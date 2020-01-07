Москва, , 16:16 — REGNUM В Москве завершены работы по проектированию одного из корпусов медицинского комплекса больницы имени Логинова по диагностике и лечению онкологических заболеваний. Об этом сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Уже завершено проектирование дополнительного корпуса площадью 70 тыс. кв. метров в клинике имени Логинова. Этот корпус будет специализироваться на оказании медицинской помощи тяжелым онкологическим больным», — отметил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что в Москве в ближайшей перспективе запланировано строительство более 30 медицинских учреждений и пяти станций скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, открытие нового комплекса, площадью 69 тыс. кв. метров, по диагностике и лечению онкологических заболеваний запланировано на 2023 год.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве построят уникальный комплекс по лечению онкозаболеваний