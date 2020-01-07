Ростов-на-Дону, , 15:55 — REGNUM Автовладельцев Ростовской области предупредили обухудшении дорожных условий в связи с непогодой. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 7 января.

Согласно прогнозу синоптиков, на Дону пройдёт дождь с мокрым снегом. В связи с этим сотрудники дорожной полиции призывают водителей «быть крайне внимательными на дороге», строго соблюдать правила дорожного движения, при перевозке детей использовать специальные удерживающие устройства.

Вместе с тем в тёмное время суток пешеходам необходимо иметь светоотражающие элементы, детям стоит регулярно напоминать правила безопасного перехода проезжей части.