Ростов-на-Дону, , 15:44 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев исполнит мечты троих детей, написавших письма Деду Морозу. Послания ребят попали на новогодние ёлки в Большом Кремлёвском Дворце в Москве в рамках акции «Ёлка желаний», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 7 января.

Так, 10-летняя азовчанка примет участие в губернаторской ёлке и получит приглашение в Москву на Кремлёвскую ёлку, которая состоится в конце 2020 года. Шестилетний ростовчанин попросил главного новогоднего волшебника исполнить его мечту — поплавать с дельфинами, а 12-летний житель Каменского района пожелал попасть на цирковое представление братьев Запашных.

Мечты юных жителей Дона осуществятся в ближайшие дни.