Стамбул, Турция, , 14:05 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали одного человека, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, об этом 7 января сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация по поимке обвиняемого прошла в провинции Стамбул. У него было изъято 85 кг запрещенных наркотических препаратов.

Напомним, с начала 2019 года правоохранительные органы Турции конфисковали свыше 40 тонн марихуаны, а также около 40 млн корней каннабиса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции изъяли 225 кг марихуаны