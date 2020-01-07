Горно-Алтайск, , 13:10 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин отметил Рождество вместе с прихожанами храме Успения Божией Матери в селе Чоя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Здесь он встретился с настоятелем прихода Алексеем Леонтьевым и присутствовал на богослужении.

«От всей души поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова! Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой!» — написал также глава на своей странице в соцсети «Вконтакте».

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