Екатеринбург, 7 января 2020, 13:09 — REGNUM Тысячи человек собрались в ночь на 7 января в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Гедеон провели там Рождественскую божественную литургию.
В соборе прошло общегородское праздничное богослужение. В ходе литургии была вознесена традиционная особая молитва о мире на Украине и преодолении там междоусобной брани.
Отметим, 7 января отмечается Рождество Христово. Во всех православных храмах и церквах звучат молитвы и проходят литургии.