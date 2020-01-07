Екатеринбург, , 13:09 — REGNUM Тысячи человек собрались в ночь на 7 января в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Гедеон провели там Рождественскую божественную литургию.

Верующие во время рождественского богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе Алексей Колчин © ИА REGNUM

В соборе прошло общегородское праздничное богослужение. В ходе литургии была вознесена традиционная особая молитва о мире на Украине и преодолении там междоусобной брани.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл во время рождественского богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе Алексей Колчин © ИА REGNUM

Отметим, 7 января отмечается Рождество Христово. Во всех православных храмах и церквах звучат молитвы и проходят литургии.