Кемерово, , 12:47 — REGNUM Прокуратура Кемеровской области организовала проверку после сообщений об избиении заключённых в СИЗО № 4.

«Прокуратурой Кемеровской области в связи с публикациями организована проверка исполнения уголовно-исполнительного законодательства и соблюдения прав лиц, находящихся под стражей, — сообщается на сайте ведомства. — По предварительным данным, события, которые показаны в сюжете, произошли в 2017 году в СИЗО-4».

По итогам проверки прокуратура обещает дать правовую оценку действиям должностных лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал с избиением заключённых в кемеровском СИЗО разразился после появления в интернете соответствующего видео.

В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний сообщили, что виновные в избиении заключенных привлечены к ответственности.

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