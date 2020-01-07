Кемерово, , 12:24 — REGNUM В Кемеровской области за новогодние праздники 2020 года родилось 45 детей, в том числе две двойни. Об этом сообщает региональный департамент охраны здоровья населения.

«В новом году на свет появилось 25 мальчиков и 20 девочек», — уточняют власти.

Так, десять детей родилось в Новокузнецке, 14 в Кемерове, три малыша в Прокопьевске, три в Междуреченск, три в Киселёвске и два в Гурьевске.

Для сравнения, в новогодние праздники 2019 года в Кузбассе родилось 44 ребёнка.