Улан-Удэ, , 12:22 — REGNUM В горах на севере Бурятии возможны схода лавин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

«Рельеф Бурятии способствует образованию и сходу снежных лавин. Лавинная опасность в горах сохраняется практически круглый год», — отметили специалисты.

В связи с этим спасатели призвали жителей и туристов воздержаться от походов по горным маршрутам, а также выпустили рекомендации, как вести себя при сходе лавин.

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