Кемерово, , 12:15 — REGNUM В Кемеровской области на неделе с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года в медицинские организации с признаками ОРВИ обратились 2 703 кузбассовца. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, интенсивный показатель заболеваемости совокупного населения составил 10,1 на 10 тыс. населения. Это ниже расчётного уровня на 73,4%.

Было обследовано 29 больных ОРВИ, диагноз лабораторно подтверждён у восьми больных, причиной заболевания у всех являются негриппозные вирусы.