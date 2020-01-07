Калуга, , 12:07 — REGNUM В 156 православных храмах и монастырях калужской митрополии, в ночь с 6 на 7 января 2020 года состоялись богослужения, посвящённые празднованию Рождества Христова. В праздничных мероприятиях приняли участие около 20 400 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Митрополит Калужский и Боровский Климент поздравил паству с праздником Рождества Христова Eparhia-kaluga.ru

В Калуге митрополит Калужский и Боровский Климент совершил в Свято-Троицком кафедральном соборе Рождественские богослужения — великое повечерие, утреню и Божественную литургию. Перед началом Божественной литургии было оглашено Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Богослужебные песнопения исполнили хор Калужской духовной семинарии и хор Калужского духовного училища. Митрополит Калужский и Боровский Климент поздравил паству с праздником Рождества Христова.

По данным полиции, для выполнения задач по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в регионе было задействовано 578 сотрудников органов внутренних дел, а также 21 работник частных охранных организаций, 72 члена народных дружин, 44 представителя казачества и 50 сотрудников Росгвардии. Нарушений общественного порядка не допущено. В Калуге, по домам верующих развезли ночные троллейбусы.

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