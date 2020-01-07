Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники полиции оперативно нашли пятилетнюю девочку, исчезнувшую из квартиры ее матери в доме по улице Кустодиева в Выборгском районе города. Шесть январских дней мать ребенка беспробудно пьянствовала вместе с сожителем и вообще не замечала отсутствия ребенка.

Как сообщили 7 января в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, информация об исчезновении ребенка поступила вечером 6 января не от матери девочки, а от знакомого мужчины.

На место прибыл участковый, который опросил хозяйку квартиры, 1978 года рождения, работающую упаковщицей сетевого ресторана. Женщина рассказала, что вместе с ней в квартире жила знакомая, 1981 года рождения, занимавшаяся уходом за дочерью хозяйки, девочки 2014 года рождения. Как было установлено, еще днем 3 января эта знакомая ушла из дома вместе с подопечной и не вернулась, на телефонные звонки не отвечала.

Начиная с 1 января, сама хозяйка квартиры все эти дни распивала спиртные напитки со своим сожителем-таксистом, была постоянно пьяна и не обращала внимание на отсутствие дочери и знакомой. Женщину и сожителя доставили в отдел полиции для разбирательства.

Полицейские выехали по месту регистрации ушедшей из квартиры женщины, на Чкаловский проспект в Петроградском районе, где дверь никто не открыл. На розыск женщины и ребенка были ориентированы наряды полиции. Вскоре местонахождение пятилетней девочки было установлено полицейскими.

Как выяснилось, девочка несколько дней ночевала у знакомой своей матери, которая увела ее из квартиры с пьянствующими взрослыми.

«Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. В настоящее время решается вопрос о привлечении матери девочки к административной ответственности», — резюмировали в пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.