Новосибирск, , 11:24 — REGNUM Более сотни сотрудников главного управления МЧС России по Новосибирской области задействованы для обеспечения пожарной безопасности в местах проведения богослужений сегодня, 7 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

Накануне был проведён комплекс надзорно-профилактических мероприятий для обеспечения пожарной безопасности объектов. Инспекторы госпожнадзора проверили исправность первичных средств пожаротушения, эвакуационные выходы, источники противопожарного водоснабжения. А также провели инструктаж священнослужителей на случай возникновения пожара.

Всего на территории Новосибирской области находится 94 культовых места. В каждом из них от МЧС России дежурит инспектор надзорной деятельности и профилактической работы для обеспечения безопасности прихожан. На территории Сибирского федерального округа таких объектов 676.

Как уточнили в новосибирском управлении МЧС РФ, с 25 декабря по 9 января все службы жизнеобеспечения региона работают в режиме повышенной готовности. В