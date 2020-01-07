Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, которые праздную Рождество Христово. Текст поздравления президента опубликован сегодня, 7 января, на официальном сайте президента России.

В поздравлении главы государства сказано, что в светлые рождественские дни миллионы людей во всём мире испытывают радость и душевный подъём, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение. Сердца людей, по мнению Путина, наполняются любовью, верой и торжеством добра и справедливости.

Также Путин отметил ту огромную созидательную роль в укреплении духовно-­нравственных основ общества, в сохранении исторического и культурного наследия, воспитании молодежи, которую играют Русская православная церковь и другие христианские конфессии России. Он подчеркнул, что такая работа очень важна для России и заслуживает самого глубокого признания.

«Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», — пожелал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на праздничном богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.