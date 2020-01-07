Рабочий посёлок Култук, Иркутская область, , 07:47 — REGNUM Уроженец села Култук Иркутской области, стилист Сергей Зверев приехал на Байкал и записал видеообращение, из которого следует, что угроза строительства китайского завода по производству бутилированной воды и ущерб, нанесённый уникальным Таловским болотам прорытыми траншеями водопровода, все ещё остаются серьезной проблемой.

Сергей Зверев на Байкале Цитата из Instagram Сергея Зверева

Он обращает внимание, что объект до сих пор стоит целый, его разобрали лишь «немного», «для виду».

«На людей, которые пытаются приблизиться к заводу — пофотографировать или узнать когда будут его сносить — охранники целенаправленно натравливают и выпускают злых собак и люди еле успевают убежать», — пишет Зверев у себя в Instagram.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ударными темпами строительство китайского завода по производству питьевой воды на Байкале началось ровно год назад. Если бы не общественники, учёные и прокуратура, то данный проект, поддерживаемый ранее правительством региона, был бы уже достроен. Только в суде удалось доказать, что инвесторы нанесли существенный ущерб уникальным Таловским болотам — месту зимовки и гнездования редких птиц.

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