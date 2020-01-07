Москва, , 01:37 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед Рождественским богослужением в храме Христа Спасителя пожелал людям современной эпохи соединить силу разума с добром и правдой, чтобы уберечь человечество «от распада и уничтожения», трансляция ведётся на центральных каналах.

В кратком приветственном слове перед торжественным богослужением патриарх Кирилл подчеркнул, что Рождество Христово — это наиболее значительное событие в истории человечества и напомнил слова из тропаря праздника о том, что Рождеством Спасителя «миру воссиял свет разума».

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что феномен христианства позволил соединить добро и правду с разумом и подчеркнул важность того, чтобы в сегодняшнее рациональное время люди помнили, что разум есть сила, которая приносит и добро, и зло.

«Добро и правда пронизывают нашу жизнь, это есть ни что иное, как сила, оберегающая нас от гибели, от распада, от уничтожения», — отметил патриарх.

Праздник Рождества Христова — главный для христиан после праздника Воскресения Христова (Пасхи). Патриарх Кирилл сегодня ночью совершает рождественское богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя в присутствии нескольких тысяч верующих.

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