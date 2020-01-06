Москва, , 23:38 — REGNUM Дополнительный, пятый, путь на Ярославском направлении Московской железной дороги находится на завершающей стадии строительства. Об этом 6 января сообщается на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В ближайшее время планируется запустить новый, пятый, путь на Ярославском направлении», — отметил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что столичные власти особое внимание уделяют развитию железнодорожной и транспортной инфраструктурам Москвы. По его данным, к 2023 году в столице должны реконструировать порядка 200 км путей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Новой Москве завершаются работы по строительству станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) «Курско-Рижский». Станция «Остафьево» будет расположена между станциями МЦД-2 «Щербинка» и «Силикатная».

Читайте ранее в этом сюжете: Заканчивается строительство новой станции МЦД «Остафьево»