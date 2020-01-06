Москва, , 22:05 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих и священнослужителей с Рождеством Христовым. Текст послания опубликован на официальном сайте московского патриархата.

«Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что может быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть такое место — это выжженная грехом пустыня сердца человека, удалившегося от Бога, теплохладного, опустошенного, порабощенного страстями», — говорится в поздравлении.

Патриарх отметил, что необходимо помнить, что Господь близко и «Он смиренно ждет, когда мы наконец узрим Его очами веры, впустим Его в свою жизнь».

Особенно важно, по его словам, сделать это именно сейчас, когда на церковь идут нападки, которые сеют раздоры и противоречия среди православных.

«Принадлежа Церкви, мы призваны к преодолению настроений, противостояний и конфликтов, к уврачеванию расколов, к помощи тем, кто переживает ужасы войны, страдает от притеснений и несправедливости», — отмечает предстоятель.

Он посоветовал в канун праздника вспомнить о своих близких и родных, навестить и уделить внимание своим друзьям и родителям

«Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа», — заключает патриарх.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравления по случаю Рождества Христова представителям христианских церквей, которые празднуют его по григорианскому и новоюлианскому календарям.

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