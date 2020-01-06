Псков, , 18:52 — REGNUM В городе Печоры Псковской области в Рождество Христово, 7 января, откроется 3-дневный Большой Рождественский семейный фестиваль. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, фестиваль откроется Рождественской ёлкой во Дворце творчества детей и молодёжи.

Также в его программе — молодёжные вечеринки, концерты и спектакль «Новогодняя Пасха» в Паломническом центре Печор.

Сегодня, в Рождественский Сочельник, в храмах Псковской области начались торжественные богослужения.

Всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон. В Успенском и Михайловском храмах Псково-Печёрского монастыря всенощные бдения начнутся в 21:30. Около полуночи в храмах региона начнутся праздничные божественные литургии.