Новгородская область, , 17:38 — REGNUM Рождественский Сочельник отметят сегодня, 6 января, на главной площади Великого Новгорода. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородской митрополии Русской православной церкви, праздничное всенощное бдение начнётся в 18:00 в Софийском кафедральном соборе в Новгородском кремле.

По его завершению в 20:30 у Рождественского вертепа, установленного у главной новгородской новогодней ёлки на площади Победы-Софийской, пройдёт освящение сочива и раздача его всем желающим. По традиции, здесь прозвучат рождественские стихи в исполнении новгородских актёров.

В праздник Рождества Христова 7 января на площади состоятся Рождественские гуляния. В программе — выступления хоровых коллективов воскресных школ и православных храмов города, праздничные представления от творческих коллективов, мастер-классы по разучиванию рождественских песнопений и изготовлению рождественских игрушек, игры и конкурсы для детей и взрослых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, традиция праздновать Рождество на центральной площади в Великом Новгороде ведётся с 2010 года: каждый год в Сочельник здесь устанавливают рождественский вертеп, а 7 января на площади проводятся театрализованные представления.