Пермь, , 17:28 — REGNUM В центре Перми 7 января начнётся турнир Кубка России «Зимний вернисаж», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Центральным местом празднования Рождества Христова станет эспланада. В главном ледовом городке «Легенды древней Пармы» подведут итоги II фестиваля огненных театров «Кубок огня», а на площади у Театра-Театра начнется Рождественский турнир ледовых скульптур «Зимний вернисаж».

Участники турнира России по снежной и ледовой скульптуре приступят к работе ранним утром 7 января возле Театра-Театра. В 16:00 местного времени (14:00 мск) состоится церемония открытия Рождественского турнира «Зимний вернисаж».

Участниками соревнования станут пять команд, которые ранее представили наиболее интересные проекты будущих ледовых скульптур — образы коми-пермяцкой мифологии, легенд народов древней Пармы, пермского звериного стиля. В командах представители Перми, Екатеринбурга, Невьянска, Чебоксар, Комсомольска-на-Амуре, Санкт-Петербурга. Турнир завершится 11 января.