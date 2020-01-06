Улан-Батор, , 17:24 — REGNUM Загрязнение воздуха в столице Монголии Улан-Батор снизилось на 49,6% по сравнению с предыдущими годами. Об этом 6 января сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Института метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии.

Отмечается, что в последние годы, по данным Всемирной организации здравоохранения, в столице Монголии уровень концентрации опасных для здоровья человека мелких твердых частиц PM2,5 и PM10 в воздухе превысил допустимые значения. Однако, в институте отметили, что «в этом году индекс качества воздуха в Улан-Баторе значительно улучшился».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 1 ноября в ночное время жителям юртовых районов столицы Монголии электроэнергия поставляется бесплатно. Данная мера была вызвана тем, чтобы перевести жителей столицы на более экологичное топливо для обогрева своих жилищ, так как большинство использует традиционные печи и сырой уголь для их топки.

По данным исследований, зимой загрязнение воздуха в Улан-Баторе на 80% вызвано сжиганием необработанного угля домашними хозяйствами и котельными низкого давления в юртовых районах.

Ситуация с загрязнением дошла до того, что в 2018 году город Улан-Батор занял второе место после Пекина в списке самых загрязненных городов мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Монголии придумали новый способ борьбы с загрязнением воздуха